Срезали замки, избили людей: захвачен еще один храм УПЦ

Активисты Православной церкви Украины в воскресенье захватили еще один храм канонической Украинской православной церкви. Более сотни сторонников ПЦУ во время утренней службы избили прихожан храма Космы и Дамиана в селе Розваж и выволокли их из церкви при попустительстве полицейских.

"Полиция просто наблюдала за тем, как наших людей бьют", — рассказала Информационно-просветительскому отделу УПЦ одна из прихожанок.

Большинство захватчиков были привезены в село издалека. Активисты ПЦУ сбили замки на храме и захватили церковную утварь, пишет "Интерфакс".