Белый дом хочет отправить нелегалов к демократам

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила проработку властями США возможности содержания нелегальных мигрантов в так называемых "городах-убежищах".

"Такой вариант есть на повестке дня", — сказала Сандерс в интервью телеканалу ABC.

"Городами-убежищами" в Америке называют местные образования, которые отказываются выдавать нелегалов для депортации. Крупнейшие среди них — Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Примечательно, что во властных структурах этих "убежищ" сильны позиции Демократической партии.

В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил свое право отправлять арестованных мигрантов исключительно в "города-убежища". Впрочем, Министерство внутренней безопасности назвало идею Трампа незаконной и контрпродуктивной.