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14 апреля 201920:17

Завершились выборы в Финляндии

EPA

В Финляндии в воскресенье, 14 апреля, прошли парламентские выборы. Более 900 избирательных участков по всей стране закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

По предварительным данным, на выборах лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны, такие результаты получены после подсчета 35,5 процента голосов. Социал-демократы набирают пока 18,9 процента, на втором месте находится правительственная Национальная коалиционная партия с17,2 процента голосов, на третьем — правящий "Финляндский центр" (15,4 процента). Окончательные результаты будут обнародованы 17 апреля.

Жители Финляндии выбирали членов однопалатного парламента (200 депутатов). В кампании участвовали около 2500 кандидатов от 19 партий.

После формирования нового состава парламента будут сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Правящая коалиция (в составе партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", Национальной коалиционной партии и "Синего будущего") ушла в отставку 8 марта. Тем не менее правительство продолжает исполнять свои обязанности по указанию президента Финляндии Саули Ниинисте.

Предыдущие выборы в парламент страны прошли весной 2015 года.

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