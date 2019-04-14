Россияне выиграли командный зачет чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Сборная России уверенно победила в командном зачете чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который прошел в румынском Бухаресте. Российские борцы набрали 192 очка, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

На втором месте расположилась команда Турции с 132 баллами. Замкнули тройку лучших спортсмены из Азербайджана (76).

Отметим, что ранее сборная России победила в общекомандном зачете чемпионата Европы по вольной борьбе. На счету "вольников" два золота, два серебра и четыре бронзы.