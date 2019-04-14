Нобелевский лауреат Пол Грингард умер в возрасте 93 лет

93-летний лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Пол Грингард умер в США.

Он был легендарным ученым. 70 лет его работы изменили понимание нейронауки, заявил директор Рокфеллеровского университета Ричард Лифтон.

Гринград работал в университете 36 лет. Нобелевскую премию он получил в 2000 году за открытие в области функционирования коры головного мозга, а также неврологических и психических заболеваний. Открытие было совершено вместе с Эриком Кендэлом и Арвидом Карлссоном.