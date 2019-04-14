В Тульской области перевернулся автобус с детьми

В Ленинском районе Тульской области на 131 километре трассы "Калуга — Рязань" съехал в кювет и опрокинулся на бок экскурсионный автобус Mercedes, следовавший из Рязани в Орел.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя. Медицинская помощь потребовалась только одному взрослому — женщине, передает ТАСС. Пострадавших среди детей нет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причину произошедшего.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выехал на место происшествия. Он дал поручение начальнику регионального управления МЧС Владимиру Кию организовать доставку пассажиров в Орел и оказать всю необходимую помощь.