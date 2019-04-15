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Боевые действия в Ливии 38 минут назад

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15 апреля 201901:10 Аркадий Глушенков

Война в Ливии: итоги 10-дневных сражений, реакция Запада и России

121 человек стал жертвой военного конфликта в Ливии за первые 10 дней. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Ее эксперты предупреждают: если противостояние затянется, то есть серьезный риск различных эпидемий, ведь из-за войны многие города окажутся отрезанными от чистой воды и лекарств.

Битва за столицу Ливии идет уже больше 10 дней. Пока город удерживает Правительство национального согласия (ПНС), на него наступает Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, которая она подчиняется демократическому парламенту, находящемуся на востоке страны. Такое двоевластие сложилось в Ливии после того, как еще в годы "арабской весны" в стране при поддержке США свергли Муаммара Каддафи. И в парламенте заявляют, что за это время столицу под контроль взяли преступники.

"Мы поддерживаем операцию Ливийской национальной армии по освобождению Триполи от террористических группировок, экстремистов и преступников, а также поднимаем вопрос о том, чтобы международное сообщество сняло эмбарго на поставки оружия Ливийской национальной армии. Миссия армии заключается в защите достоинства ливийского народа и защите государственной и частной собственности", — говорит Абдалла Бельхик, официальный представитель парламента Ливии.

Сейчас диспозиция в Ливии выглядит так: силы ЛНА находятся примерно в 20 километрах от центра столицы. Обе стороны наносят авиа- и артиллерийские удары по позициям друг друга и сообщают о небольших успехах. Например, в войсках ПНС заявили о сбитом самолете противника, в ЛНА – об уничтожении вражеской техники. Жертвами, по данным ООН, уже стали больше 120 человек, свыше пятисот ранены. И страдает сильнее всего гражданское население; люди жалуются, что устали от войны, которая уничтожает страну.

"Для нас это уже третья война, мы привыкли. Пока жизнь в столице относительно нормальная, но закрыты школы и университеты. Лично мне не нравится то, что происходит. Мы не хотим военного правления, но и не хотим, чтобы нами правили ополченцы, как сейчас. Мы хотим нормальное демократическое правительство, хотим надежного будущего для наших детей".

Фельдмаршал Халифа Хафтар отправился в Египет за поддержкой и получил ее. Президент страны Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что выступает за безопасность и стабильность в Ливии на всей ее территории. А вот страны Европы пока не могут сформулировать единое мнение по ситуации. У Франции, например, там есть интересы, связанные с нефтяной промышленностью, поэтому Париж публично не вмешивается. Громче других выступает Италия, ведь в случае очередного кризиса она окажется главной целью беженцев.

"Мы созвали специальный кризисный кабинет, который будет собираться и обсуждать ситуацию каждый день. Потому что есть реальный риск гуманитарного кризиса, и мы хотим его избежать. Это не только вопрос, связанный с потоком мигрантов; нам нужно добиться спокойствия в стране, которая имеет ключевое значение для мира в Северной Африке, а значит, и в Евросоюзе", — говорит премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Российский МИД, тем временем, поддерживает диалог с обеими сторонами конфликта и призывает их решать проблемы мирным путем. Однако пока лидеры армий к дипломатам — ни к российским, ни западным — не обращались, несколько раз назначали переговоры сами, но до сих пор ни одной встречи так и не провели.

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