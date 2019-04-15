Никита Гусев подписал однолетний контракт с "Вегасом"

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" объявила о подписании контракта с лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ Никитой Гусевым. Срок соглашения – один год. Теперь уже экс-форвард санкт-петербургского СКА будет выступать в НХЛ под 17-м номером.

Гусев проведет первую тренировку с "Голден Найтс" 15 апреля. Напомним, что "Вегас" в первом раунде плей-офф попал на "Сан-Хосе Шаркс". Счет в серии – 1:1.

Никита Гусев в нынешнем регулярном сезоне КХЛ набрал 82 (17+65) очка, став лучшим бомбардиром турнира. В финале плей-офф Западной конференции его команда уступила ЦСКА в семи встречах со счетом 3:4.

Ранее его одноклубник по СКА Владислав Гавриков подписал двухлетнее соглашение с "Коламбус Блю Джекест".