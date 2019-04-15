"Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие.

Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве. Маленькая Алла с детства увлекалась музыкой, и уже в пять лет участвовала в концерте, проходившем в Колонном зале Дома Союзов.

Училась Алла в музыкальной школе при училище имени Михаила Ипполитова-Иванова, а в 1966 году окончила дирижерско-хоровое отделение этого же училища. Позже, в 1981 году, — факультет эстрадного искусства Государственного института театрального искусства имени Анатолия Луначарского (сейчас ГИТИС) по специальности "Эстрадная режиссура".

В 16 лет для программы Всесоюзного радио "С добрым утром!" Алла записала свою первую песню "Робот", а годом позже девушка отправилась на свои первые гастроли по Западной Сибири в составе агитбригады радиостанции "Юность".

В 1967 году Пугачева — концертмейстер в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

До начала сольной карьеры Алла Пугачева работала со многими коллективами – в ансамблях "Новый электрон", "Москвичи", "Ритм", в эстрадном оркестре под руководством Олега Лундстрема, в ВИА "Веселые ребята" под руководством Павла Слободкина.

С 1980 года выступления певицы сопровождает группа "Рецитал" под руководством Юрия Шахназарова.

За плечами Пугачевой участие во многих фестивалях и конкурсах песни. В 1975 году она завоевала Гран-при фестиваля "Золотой Орфей" ы Болгарии, где исполнила песню болгарского композитора и певца Эмила Димитрова "Арлекино", а в 1978 году на конкурсе "Сопот-78" в Польше стала обладательницей Гран-при "Янтарный соловей" с песней "Все могут короли". В 1997 году с песней "Примадонна" Алла Пугачева принимала участие в конкурсе песни "Евровидение", где заняла 15-е место.

В 1982 году ей покорилась парижская "Олимпия" и итальянский "Олимпико". В 1988 году Алла Пугачева создала и возглавила театр-студию "Театр песни". Именно в этот момент появляются знаменитые "Рождественские встречи", которые открыли широкой публике много талантливых музыкантов.

В 2009 году "женщина, которая поет" заявила о прекращении активной гастрольной деятельности, но с удовольствием продолжает принимать участие в концертах своих друзей.

За годы творческой деятельности певицей было выпущено более 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. В разные годы Пугачева сотрудничала с лучшими авторами и композиторами – Михаилом Таничем, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Николаем Зиновьевым, Раймондом Паулсом, Марком Минковым, Владимиром Кузьминым, Игорем Николаевым, Игорем Крутым и многими другими.

Кроме исполнительской деятельности, в биографии певицы есть несколько ролей в кино. Дебют состоялся в 1976 году в короткометражном фильме "Ансамбль неудачников". Через два года на экраны вышла картина "Женщина, которая поет", где Пугачева снялась в главной роли и впервые выступила в качестве композитора, правда под псевдонимом — Борис Горбонос. В 1985 году она сыграла главную роль в фильме "Пришла и говорю".

Кроме того, песни в исполнении Пугачевой звучат в нескольких популярных кинолентах — "Король-олень", "Печки-лавочки" (1972), "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Выше Радуги" и других.

Последние годы Алла Пугачева вела довольно тихую семейную жизнь, посвятив себя воспитанию детей – Лизы и Гарри, рожденных в браке с артистом Максимом Галкиным.

Но поклонники певицы никогда не забывали песни, исполненные неповторимым тембром и с большим актерским талантом. И спустя десятилетия "Миллион алых роз", "Старинные часы", "Паромщик", "Не обижай меня", "Айсберг", "Желаю счастья в личной жизни", "Арлекино" и многие другие любимые многими композиции помнят, любят и поют.