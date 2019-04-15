Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аппарат российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Речь идет о тех, чья зарплата ниже 13 тысяч рублей. После вычета НДФЛ их доход оказывается ниже прожиточного минимума, а по Трудовому кодексу работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда.

По данным Росстата, россиян, чья зарплата не превышает 13,8 тысячи рублей, в 2017 году было около 11 миллионов человек.

Также на прошлой неделе Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект об освобождении граждан от НДФЛ в рамках ипотечных каникул. По Налоговому кодексу, доходы заемщика, которые могут быть получены им в ходе ипотечных каникул, подлежат налогообложению по ставке НДФЛ 35%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов считают, что необходимо устранить данный дисбаланс. Авторы законопроекта подчеркивают, что уплата заемщиком в период ипотечных каникул НДФЛ не соответствует концепции поручения президента, сообщает "Интерфакс".

Ранее были опубликованы данные опроса о том, какую зарплату россияне считают хорошей. Для достойной жизни гражданам России нужно в среднем 66 тысяч рублей. Больше всего денег нужно москвичам (не менее 100 тысяч рублей в месяц), а меньше всего – жителям Читы (50 тысяч рублей).