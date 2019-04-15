Россиянин Хачанов сохранил статус первой ракетки России

Российский теннисист Карен Хачанов сохранил за собой статус первой ракетки России по итогам публикации обновленного варианта мирового рейтинга по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 22-летний россиянин по-прежнему занимает 12 место в мире.

У 22-летнего спортсмена 2810 очков. Главным преследователем Хачанова является Даниил Медведев, который с 2295 баллами занимает 14 позицию в мировом рейтинге. Третьей ракеткой России является Андрей Рублев. Он занимает 90 место в рейтинге ATP, набрав 654 очка.

Первая десятка рейтинга изменений не претерпела. Лидером по-прежнему является серб Новак Джокович, в актвие которого 11070 очков. Следом за ним располагаются испанец Рафаэль Надаль (8725), и немец российского происхождения Александр Зверев (6040).