Помогите Амине научиться дышать

Амине очень нужна наша помощь — маленькая девочка отважно борется со страшной болезнью, но одной ей не справиться!

Амина Шарифуллина появилась на свет в 2016 году в городе Пыть-Ях в самом начале сурового северного лета. Этот маленький теплый комочек сделал мама самой счастливой на свете — после тяжелой беременности и планового кесарева у нее родился здоровый ребенок!

ПОМОЧЬ АМИНЕ

Но уже через несколько часов случилось страшное — Амина начала задыхаться. Ее срочно перевели в реанимацию. Мама не находила себе места, самое большое счастье ее жизни внезапно превратилось в кошмар. Врачи боролись за жизнь Амины, и маленький, только что родившийся ребенок, смог выкарабкаться. Через 5 дней малышку выписали из реанимации, но каждый вдох все еще давался с трудом. Ребенок мучился, для семьи настали темные времена. И больше всего пугала неизвестность.

Никто не говорил, что происходит с Аминой. Амину показывали разным врачам, медики проводили консилиумы, строили теории, но никто не мог дать точный ответ — что за таинственный недуг засел в слабой груди девочки и мешает ей дышать. Только в феврале 2017 года после долгих консультаций ей поставили диагноз — полип дыхательных путей. После ада больничного семью ждал ад бюрократический — начался тяжелый процесс получения квоты на лечение в РДКБ в Москве.

ПОМОЧЬ АМИНЕ

Операцию назначили только на конец мая. Каждый день был пыткой и для девочки, и для ее мамы. За это время малышке стало хуже, она стремительно теряла вес, не могла есть. Все это время родители жили в страшном ожидании. Каждую минуту их ребенок мог умереть — невозможно придумать более жестокого испытания для материнского сердца.

"После приезда в РДКБ с учетом критического состояния Амины ее экстренно забрали на операцию. На мои вопросы никто из врачей не отвечал, лишь пожимали плечами и говорили, что там полипы не растут, возможно это папилломы", — вспоминает мама Амины.

Только во время операции врачи поняли, что первоначальный диагноз был поставлен неверно. В гортани обнаружили незрелый рубец. Из-за неправильного изначального лечения он начал расти и практически полностью перекрыл дыхательные пути. Крошечный просвет едва пропускал воздух и в любой момент мог закрыться. Только чудо спасало девочку все это время от самого мрачного исхода. В больнице Амине установили трахеостому — специальную трубочку для дыхания. На долю ребенка уже выпало огромное количество испытаний, и они никак не заканчивались.

"Амина пробыла со мной меньше суток. Рано утром ей резко стало плохо, дыхание затруднилось, она задыхалась. Не раздумывая ни минуты, с ребёнком на руках я побежала в реанимацию, где её сразу же забрали в операционную", — рассказывает мама девочки.

Трахеостома сместилась, и молочная смесь попала в легкие. Едва живая после первой тяжелой операции Амина опять попала в реанимацию. Ей несколько раз прокалывали легкие, откачивали жидкость. Малышка второй раз за свою недолгую жизнь была на грани, и второй раз ей удалось выйти из этого испытания победителем. Трахеостома — это не спасение. Девочка не может говорить, так как воздух просто не доходит до голосовых связок. В любой момент трубочка может забиться, любая простуда смертельно опасна.

"Прогнозов на избавление от трахеостомы нам в Москве не дают. По мнению врачей, неизвестно, сколько еще она будет жить с трубочкой в горле", — рассказывает мама Амины.

У Амины есть все шансы на здоровую полноценную жизнь. В России ей помочь не могут, но израильская клиника дает гарантии. Амине смогут убрать трахеостому и восстановить проходимость дыхательных путей. И она, наконец, обретет голос! Стоимость лечения 5 162 898 рублей. Семья уже потратила все свои сбережения, влезла в долги, спасти ребенка в одиночку они не смогут. Поэтому мы должны им помочь!

Вместе мы уже собрали больше 1,7 млн рублей — больше трети. Времени все меньше, сейчас Амина очень слаба, лечение требуется незамедлительно. Малышке и ее семье важна помощь каждого из вас! Операция не просто спасет жизнь Амины, болезнь еще не нанесла непоправимого вреда ее организму, поэтому она сможет полностью восстановиться. В наших с вами силах помочь Амине выйти победителем из этого, самого важного испытания в ее жизни.

Помочь Амине можно на сайте благотворительного фонда "Алеша".

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда. Реквизиты для помощи:

Расчетный счет в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Шарифуллиной Амины"