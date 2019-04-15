Подмосковного лжеподполковника поймали на вымогательстве денег за наркотики

В Солнечногорском районе Подмосковья по подозрению в мошенничестве задержали мнимого подполковника столичного главка МВД — вместе с напарником он подбрасывал наркотики предпринимателям, а затем вымогал деньги за то, чтобы замять дело, сообщили в региональном управлении МВД.

Следователи предполагают, что злоумышленники — ранее судимые за разбой местные жители 41 и 53 лет от роду — действовали по отработанному сценарию, но пока доказана их причастность только к одному эпизоду.

В деревне Носово жертвой лжеполицейских стал 26-летний уроженец Самарской области, у которого они во время обыска нашли сверток с неким порошком (ранее ими же и подброшенный). Пригрозив молодому человеку сроком, подельники предложили избавить его от уголовной ответственности в обмен на 1 миллион рублей. Получив требуемую сумму, они скрылись, не оставив никаких документов.

После задержания у них в квартирах были найдены пистолет, макет гранаты, поддельное удостоверение подполковника полиции, наручники, бланки протоколов задержания, сверток с порошкообразным веществом и шесть свертков с растительным веществом. Своей вины подозреваемые не признали, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Мошенничество".