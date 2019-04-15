Парусный спорт. "Ника" выиграла серебро в RC44 Montenegro Cup 2019
В черногорском городке Порто Монтенегро завершились гонки первого этапа RC44 Cup сезона-2019. Уверенную победу добыли победители 2016 и 2017 годов, чемпионы мира-2016 из словенской команды Ceeref. Второе место завоевала российская яхта "Ника" Владимира Просихина.
На третьей строчке протокола финишировали еще одни ветераны класса из британской Team Aqua. В нынешнем сезоне впервые за десятилетнюю историю гонок класса RC44 флот этих монотипных болидов посетил фешенебельный курорт Порто Монтенегро в Черногории. Эта встреча давно готовилась, но состоялась, возможно, не в самый удачный момент с точки зрения погоды.
Окруженный горами Которский залив не радовал не то что стабильным, но хоть каким-нибудь приличным ветром. Штили помешали командам провести достаточно тренировок перед стартом, да и в зачет с трудом внесли девять гонок за четыре дня.
График гонок RC44 Montenegro Cup получился неритмичным. 10 апреля состоялись две гонки, на следующий день три, потом одна днем позже и снова три в заключительный день соревнований 13 апреля. При этом было непривычно холодно, и часто шли дожди. Неудивительно, что этап преподнес несколько сюрпризов.
Во-первых, очень стабильно провели этап словенцы, которым, казалось, погода совершенно не мешала. Ceeref лидировал все дни соревнований в Черногории. "Мы не ожидали, что так хорошо получится выступить, все решил последний день, когда мы отлично провели три гонки, — говорит рулевой Ceeref Игорь Лях, — я просто счастлив, классно выиграть в Черногории".
Во-вторых, трижды чемпионы мира из российской "Ники" смогли собраться и стабильно выступить именно в решающий момент. "Ника" открыла соревнования вторым результатом после первого дня, но 11 апреля для экипажа оказался просто разгромным: два штрафа и фальстарт. Но команда смогла сконцентрироваться, выиграть единственную гонку 12 апреля и стабильно финишировать в тройке в заключительный день. "Второе место после первого этапа это максимальный результат, на который мы могли рассчитывать после замен в экипаже и на старых парусах", — комментирует Просихин.
В-третьих, уверенно дебютировала в серии российская команда "Таватуй" из Екатеринбурга. В шести гонках из девяти экипаж Павла Кузнецова и Евгения Неугодникова финишировал в пятерке. В итоге – заслуженное пятое место в общем зачете этапа.
Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" также провела замены в составе, но расчет на серьезные тренировки перед стартом этапа не сработал по причине погоды. Далее, команду преследовали неудачи (разрыв паруса перед финишем в лидирующей позиции). Но экипажу Кирилла Фролова все таки удалось записать первую победу в актив сезона: в заключительный день "Броненоец" выиграл вторую гонку.
Но этого было уже недостаточно, чтобы повлиять на общий результат: шестая строчка в Черногории. "Этап выдался сложным для нашей команды, но погода была одинаковая для всех, — говорит рулевой "Броненосца" Фролов, — мы должны больше работать, больше стараться, ведь у нас есть потенциал и нам есть куда расти".
Второй этап RC44 Cup сезона 2019 состоится в хорватском Ровине, что на севере Истрии, с 29 мая по 2 июня.
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