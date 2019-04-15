Олег Кононов: я верю в чемпионство "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценила шансы своей команды добиться золотых медалей российской премьер-лиги по итогам текущего сезона. Специалист полагает, что "красно-белым" под силу завершить чемпионат над первой строчке.
"В чемпионство я верю до конца. Но сейчас большой отрыв, и догнать "Зенит" будет не такой простой задачей, — приводит слова Кононова Спортбокс.Ru – Впрочем, лидерам еще предстоят матчи между собой. Нам же нужно думать о том, как взять очки в своих оставшихся поединках. Но от нас зависит далеко не все. Зависят только наша работа и победы".
Напомним, что накануне спартаковцы потерпели поражение от "Ростова" со счетом 1:2. После 23 туров РПЛ "красно-белые" занимают пятую строчку в таблице, набрав 36 очков. От лидирующего "Зенита" их отставание составляет 12 очков.
Однако отметим, что календарь "Спартака" не подразумевает встреч с прямыми конкурентами за призовые места в чемпионате России. Подопечным Олега Кононова осталось сыграть игры с "Енисеем", тульским "Арсеналом", "Рубином", "Уралом", "Уфой", "Крыльями Советов" и "Оренбургом".
Чемпионат России завершится 26 мая.
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