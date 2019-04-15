Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

Стали известны слова, которые вызвали наибольшие затруднения у участников "Тотального диктанта".

По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием". "Были даже работы, в которых из-за этого срывалась "пятерка", — рассказал Пахомов на пресс-конференции в ТАСС.

Еще одно проблемное слово – "земля". Его нужно было написать с маленькой буквы, так как это не был астрономический термин. Также много хлопот пишущим доставило сочетание "Василисин муж", которое следует писать с большой буквы.



Многие участники перепутали "также" и "так же" в предложении "Все вокруг меняется, а она все так же живет по старинке". В этом случае надо было писать раздельно, но большинство написало слитно. При этом расхожее мнение, что большинство не знает, как правильно писать окончания -ться- и -тся- в глаголах, не оправдалось.

В свою очередь председатель экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева рассказала, что некоторые вместо "Моцарта и Сальери" писали "Моцарт и Савелий", а Плюшкин из "Мертвых душ" Гоголя стал Клюшкиным. Корабельный дуб из фразы "Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом" превратился в "карамельный дуб".

Акция "Тотальный диктант" впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека. В этом году в "Тотальном диктанте" приняли участие свыше тысячи городов в 80 странах. Тексты читали певица Диана Арбенина, ведущий "Москвы 24" Андрей Эйхфус и другие известные люди.