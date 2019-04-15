15 апреля 201913:53
Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео
Двое детей полутора и пяти лет от роду оказались заблокированы в загоревшемся деревянном доме в Чебаркуле в Челябинской области. Отважное спасение малышей сняли на видео.
Пожар вспыхнул во дворе старого дома утром в понедельник, 15 апреля. Взрослых в этот момент дома не было — отец отлучился в соседний магазин, а когда вернулся, уже не мог подойти к двери, поскольку огонь перебросился на дом. Схватив гвоздодер, он вместе с соседом принялся выламывать решетку на окне, а затем бросился внутрь и вынес полуторагодовалую дочь. Второго ребенка спасли пожарные.
Сотрудники МЧС признали, что, если бы не отец и пришедший на помощь сосед, то ситуация могла бы обернуться трагедией.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- "Тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой
- Алла Пугачева отмечает юбилей
- Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
- Почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Россиян с низкой зарплатой не освободят от НДФЛ, в РТК открестились от слухов
- Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
- Австралийский СПГ: кто на новенького?
- Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- АвтоВАЗ прекращает поставки автомобилей Lada в Западную Европу
- Машины по программам господдержки скоро закончатся
- Правительство утвердило правила тюнинга и переделок автомобилей
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?
Сегодня
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
2 часа назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс
59 минут назад
5
Предстоящая неделя в Москве будет солнечной
30 минут назад
В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей
5 часов назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце
5 часов назад
"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала
14 минут назад
В Иванове квартира сгорела из-за древней лампы
23 минуты назад
Старикам вернули память 20-летних
39 минут назад
Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты
39 минут назад
Помогите Амине научиться дышать
1 час назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 15 апреля 2019 года
1 час назад
65
По делу Серебренникова назначена новая экспертиза
2 часа назад
95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет
3 часа назад
Как изменилась российская анимация за 100 лет
3 часа назад
Разделить боль: у крыс найдены нейроны эмпатии
4 часа назад
В Сети набирает обороты новый вид мошенничества
6 часов назад
ДТП под Тулой: пятерых детей отправили в больницу
11 часов назад
Парламентские выборы в Финляндии: побеждает оппозиция
12 часов назад
В Сочи открывается крупнейший форум мировой атомной отрасли
13 часов назад
В Судане снята цензура в СМИ
14 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"
12.04.2019 15:06