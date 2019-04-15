Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

Двое детей полутора и пяти лет от роду оказались заблокированы в загоревшемся деревянном доме в Чебаркуле в Челябинской области. Отважное спасение малышей сняли на видео.

Пожар вспыхнул во дворе старого дома утром в понедельник, 15 апреля. Взрослых в этот момент дома не было — отец отлучился в соседний магазин, а когда вернулся, уже не мог подойти к двери, поскольку огонь перебросился на дом. Схватив гвоздодер, он вместе с соседом принялся выламывать решетку на окне, а затем бросился внутрь и вынес полуторагодовалую дочь. Второго ребенка спасли пожарные.

Сотрудники МЧС признали, что, если бы не отец и пришедший на помощь сосед, то ситуация могла бы обернуться трагедией.