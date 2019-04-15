Зеленский пошел путем Пугачевой

Что общего между Аллой Пугачевой и Владимиром Зеленским? Такой вопрос в эфире программы "60 минут" задал украинский политолог Андрей Окара и сам же на него ответил. По его мнению, Пугачева и Зеленский использовали технологию сторителлинга для своей раскрутки (сторителлинг – это рассказывание историй). "Если Порошенко навязывает себя, давит, то Зеленский – рассказывает истории. Это главная причина такого большого отрыва. Алла Борисовна в 70-е годы впервые в СССР использовала эту технологию, она рассказывала о своей жизни. Тогда никто таким не занимался, поэтому Пугачева — number one", — сказал Окара.

"Штаб Зеленского сейчас делает много ошибок, но технология сторителлинга сработала, и при таком рейтинге они уже могут курить бамбук", — считает политолог.

Рейтинг кандидатов в президенты Украины за неделю до выборов, которые пройдут 21 апреля, показывает полное превосходство Владимира Зеленского. За него готовы проголосовать 71% избирателей. И только 29% — за Порошенко. Аналогичные исследования проводились в марте месяце, еще перед первым туром. Тогда за Зеленского во втором туре планировали отдать свой голос 26,6% электората, за Порошенко – 17%.

Такое увеличение рейтинга Зеленского объясняется его уверенной победой в первом туре. Напомним, что 31 марта Зеленский получил 30%, Порошенко — лишь 17%.

Еще одним показательным моментом социсследований перед вторым туром является факт положительных ожиданий от возможных перемен в стране, которых хотят 83% украинцев.