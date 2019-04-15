Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

Нуждающийся в паллиативной помощи человек сможет бесплатно получать ее в любом регионе, вне зависимости от места прописки. Так глава российского правительства Дмитрий Медведев описал одно из изменений в программе госгарантий бесплатной медпомощи гражданам.

Постановление об изменениях в программе госгарантий оказания бесплатной помощи в России Дмитрий Медведев подписал 15 апреля, сообщает РИА Новости. По ней профилактические медосмотры и диспансеризации теперь будут проводиться не только днем, но также и в вечерние часы по будням. Кроме того, диспансеризация и медосмотры будут также проводиться и по субботам. Этот процесс должны организовать регионы, поскольку это их зона ответственности. Это второе существенное изменение.

В-третьих, добавил Медведев, установлены четкие сроки постановки диагноза по онкологии – не более 14 календарных дней с даты назначения исследования.

"Надеюсь, это позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями", — подчеркнул российский премьер.