"Краснодар" заинтересован в услугах Ананидзе

Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе. Футболист средней линии может стать "быком" в летнее трансферное окно.

Об интересе краснодарского клуба к грузинскому хавбеку сообщает Чемпионат.Com. Напомним, что в "Крыльях" Ананидзе выступает на правах аренды, в то время как принадлежит он московскому "Спартаку", контракт с которым истекает летом 2021 года.

В Самару он переехал зимой и за время выступлений в "КС" он принял участие в пяти встречах чемпионата России, став автором одного забитого гола.