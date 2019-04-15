Турция не будет объединять российский "Триумф" с системами НАТО

ЗРК С-400 "Триумф", купленный Турцией, не будет работать ни с системами вооружения НАТО, ни с национальными комплексами, которые связаны с оружием Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. Также он добавил, что решение о покупке российских ЗРК было принято только после того, как союзники по блоку отказались предоставить Анкаре альтернативу "Триумфу", сообщает агентство РИА Новости.

Турция объявила о покупке российских С-400 "Триумф" в конце 2017 года. Позднее в СМИ появилась информация, что первую партию зенитных ракетных комплексов для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. В июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику. Он приобрел два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.