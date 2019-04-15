В Лондоне нашли место, где Шекспир писал "Ромео и Джульетту"

Профессиональный историк театра из Британии Джеффри Марш утверждает, что определил точное место в Лондоне, где Уильям Шекспир жил в 90-х годах XVI века, когда сочинял "Ромео и Джульету". Автор исследование утверждает, что это знание поможет понять, что вдохновляло великого драматурга, сообщает BBC.

По словам Марша, Шекспир жил на пересечении улиц Бишопсгейт и Грейт Сент-Хеленс, прямо напротив церкви Святой Елены. Сегодня по этому адресу, в доме номер 35, расположено офисное здание.

В период создания "Ромео и Джульеты" карьера Шекспира находилась на подъеме, поэтому он выбрал престижный район, где жили общественные деятели, торговцы и врачи со связями по всей Европе.

Историки и раньше знали, что в 1590-х годах Шекспир жил в районе Бишопсгейта, однако точный адрес поэта до недавнего времени оставался неизвестным.

Свои первые шедевры, "Ромео и Джульетту", а также "Сон в летнюю ночь", Шекспир написал в 1594-1595 годах. В 1599 году драматург переехал в район Саутуарк, чтобы быть ближе к театру "Глобус", который построила его труппа.