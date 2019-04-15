Вальверде: Месси в идеальном состоянии перед матчем с "МанЮнайтед"

Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде накануне ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси. В первом четвертьфинале аргентинец получил травму носа.

"Лионель в порядке перед завтрашним матчем находится в идеальном состоянии, — сказал наставника "Барсы", слова которого приводит "Спорт24.Ru со ссылкой на Barcacentre. – Его серия из 12 сухих четвертьфиналов Лиги чемпионов означает одно – он все ближе к тому, чтобы ее прервать. Статистика – это о прошлых результатах, но ничего не говорит о будущем".

Напомним, что по итогам первого матча с "МЮ" Месси получил удар в нос в столкновении с защитником манкунианцев Крисом Смоллингом. Встреча завершилась минимальной победой "Барсы"(1:0). Ответный поединок состоится на "Камп Ноу" во вторник, 16 апреля.