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Выборы на Украине 21 минута назад
Президент стал шоуменом: Порошенко поет, пляшет и пародирует Зеленского
Дебаты без оппонентов — новое слово в предвыборных технологиях от Украины. На 70 тысяч мест стадиона "Олимпийский" в Киеве Порошенко привез всего 5 тысяч сторонников. Зеленский, как и обещал, не пришел. Встретятся ли кандидаты перед вторым туром, так и не ясно. Но заочная пикировка продолжается. Порошенко поет, танцует и пьет энергетики, а сегодня окончательно стал шоуменом — начал пародировать главного героя сериала "Слуга народа".
Отрывок из сериала "Слуга народа". Сезон второй, серия 14-я. Сильная правда: встреча президента с делегатами МВФ. На встрече с бизнесменами читает Петр Порошенко.
"Они также настаивают на монополии по добыче сланцевого газа", — говорит Петр Порошенко.
А вот отрывок из сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли:
- Добыча сланцевого газа.
- Но у нас его нет.
- Теперь будет.
- Да, но это же убьет нашу землю!
"Они — международные организации — хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельхозпродукции", — продолжает Петр Порошенко.
Для сравнения — еще один эпизод из сериала "Слуга народа":
- А сельское хозяйство? — вопрошает герой Владимира Зеленского.
- Его нужно сократить на 50%, а выращивание пшеницы — на 70%.
Сериал Владимира Зеленского Порошенко внимательно смотрит и даже разучивает сцены наизусть.
"Дорогие друзья! Диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы", — обращается Порошенко к собравшимся.
Киношный Василий Голобородько сильнее реального Петра Порошенко. Президент это чувствует и очень нервничает. Он вдруг открыл в себе актерский талант: Петр Алексеевич и поет, и танцует.
На дебаты его провожают под марш украинских националистов. Президент обнимает жену, дочь, сына. Спорить Порошенко будет с пустой трибуной. Он знал, что Зеленский 14 апреля на стадион не приедет.
- Я пришел, тебя нема…
Дебаты превратились в пресс-конференцию. В небольшом зале, где выступал гарант, была только пресса. Зрителей пустили на стадион уже в самом конце и только на 10 минут — для общего фото. Но фанаты Порошенко не смогли заполнить даже один сектор. Президент бегал перед пустыми креслами с мегафоном и пел гимн.
Несостоявшиеся дебаты президент с семьей отметил в ресторане. Пил красное вино и энергетик. Врачи категорически запрещают, ведь у Порошенко диабет. Но допинг держит его в тонусе. После концерта он поздно вечером дает интервью.
"Часть избирателей Владимира Зеленского стремятся вернуться в Россию, в Российскую империю, в Советский Союз. Мне с ними не по дороге", — заявил президент Украины Петр Порошенко.
Он снова делит украинцев на своих и чужих. Не по дороге ему с Одессой, Харьковом, Николаевом — со всем югом и востоком Украины. За поддержкой он бегает в Европу. И недавнюю встречу с Ангелой Меркель преподносит как свою победу.
"Мы про это не говорим, но должны понимать, что прямо за день до того канцлер Германии Ангела Меркель потеряла маму. И в обычной ситуации визит был бы отменен. Я чрезвычайно благодарен канцлеру за то, что было проявлено такое уважение к Украине", — подчеркивает Петр Порошенко.
Предвыборные интересы Порошенко поставил выше личного горя Меркель. И сам в этом признается.
Владимир Зеленский за шоу-программой Порошенко наблюдает со стороны. Он предлагает президенту за ним не бегать по телеканалам.
"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы перешли от "Я услышал" до "Я сделаю". Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это печально. Дебаты — 19 апреля, дела — каждый день!" — заявил Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины.
Порошенко снова много говорит о мире в Донбассе, пять лет спонсируя войну и на войне зарабатывая. Почти полтора года по вине украинского президента, как считает Виктор Медведчук, заморожен процесс обмена пленными по формуле "всех на всех".
"Этот обмен можно провести за 3-5 дней, если будет согласие президента Украины. Этого согласия не было", — напоминает Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Заняться политическим процессом в Донбассе Порошенко обещает лишь после возможного переизбрания. Предыдущие пять лет он этим не занимался.
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