"Мерседес" не ушел от погони: устроивший смертельное ДТП мажор проведет два месяца в СИЗО

В Москве арестован 19-летний лихач, который устроил смертельное ДТП на Воробьевых горах. Внук одного из бывших руководителей АвтоВАЗа использовал чужую учетную запись, арендовал "Мерседес" через каршеринг и, проехав на красный свет, на огромной скорости протаранил другую машину. Второй водитель погиб на месте. Позже выяснилось, что прав у задержанного не было, но было алкогольное опьянение.

Воробьевы горы. Ночь. "Мерседес" на огромной скорости несется по Университетскому проспекту. И таранит Hyundai Solaris.

От удара машина пролетает несколько метров, врезается в столб и вырывает его с корнем. По свидетельству очевидцев, а их было несколько, виновник аварии сразу кинулся бежать.

"Увидел, как из "Мерседеса" выходит водитель, — рассказывает очевидец ДТП Ленар Маннапов. — Открывается водительская дверь, и он в сторону МГУ выбегает в парк. И в это время со стороны Вернадки с мигалками едет машина ДПС. То есть, я понял, что это была погоня".

Черный "Мерседес" вызвал подозрения еще у Лужников. Водитель значительно превысил скорость. На Комсомольском проспекте автоинспекторы попытались его остановить. Но он лишь прибавил газу.

Водитель "Мерседеса" уходил от погони. По словам очевидцев, он летел со скоростью больше ста километров в час. И перекресток проехал на красный сигнал светофора, где на этом месте протаранил Hyundai Solaris.

В "Мерседесе", который бросил виновник аварии, нашли испуганную девушку. У 17-летней Александры сломана руку. Она рассказала интересные подробности экстремального заезда.

"Оказалось, это машина каршеринга. И водитель не имел даже прав. Изначально он из-за этого убежал от сотрудников", — добавляет Ленар Маннапов.

Гонки с полицией, как выяснилось позже, устроил 19-летний Егор Ляченков — представитель династии топ-менеджеров АвтоВАЗа. Его дедушка — бывший вице-президент компании, а отец был заместителем директора автогиганта в Московской области.

Егор Ляченков живет в элитном жилом комплексе на улице Остоженка. Судя по всему, тяга к дорогим иномарками у Ляченковым — черта семейная. На его отца Игоря зарегистрировано сразу 14 машин. Среди них 11 Porsche, 2 BMW и один Nissan.

Где скрывается водитель "Мерседеса", полицейские установили через несколько часов.

"От проведения медосвидетельсования водитель автомобиля "Мерседес" отказался. Установлено, что 19-летний москвич, не имея разрешения на право управления транспортным средством, воспользовался чужим аккаунтом, арендовал автомобиль в одной из каршеринговых компаний", — заявила замначальника УИИОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Без прав и, скорее всего, пьяный, он спокойно взял в аренду элитный автомобиль. Подставной аккаунт был оформлен на некую Людмилу Кнутову. "Мерседес" принадлежит каршеринговой компании Anytime. Здесь объяснять, как так вышло, отказались. Причем никакой ответственности фирмы по краткосрочной аренде машин не несут.

"Пьяный какой-то, может, наркоман, может, лишенный прав, сесть за руль тот человек, который никогда в жизни не получал прав. Им нет никакого дела, потому что нет ответственности", — подчеркивает отношение каршеринговых компаний к подобным нарушениям автоюрист Марат Аманлиев.

В аварии на Университетском проспекте погиб водитель Hyundai — 22-летний Байлы Курбанмедов. Друзья по-свойски называли его Борис. Он мечтал о большом спорте, проводил в зале все время.

"Он был трудолюбивый парень, очень хотел достигнуть своих целей. Стремился к медалям, к достижениям, хотел стать мастером спорта", — рассказывают о погибшем.

В Москву Байлы приехал из Брянской области. В его родной школе о парне до сих пор вспоминают с теплотой.

"Парень замечательный, никогда плохого слова не слышала. Человек, который может дружить, может любить. может уважать. Очень жаль, что ребенок очень много мог сделать для общества, но не успел", — сожалеет о гибели своего бывшего ученика учительница русского языка Светлана Гончарова.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание — до семи лет тюрьмы.

Егор Ляченков сейчас в статусе подозреваемого. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.