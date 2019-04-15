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15 апреля 201923:37

Девять человек пострадали в аварии с участием автобуса на востоке Москвы

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Девять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы в результате аварии с участием пассажирского автобуса на востоке Москвы. Последствия серьезного ДТП сняли очевидцы.

 

По предварительной версии, которую озвучили представители "Мострансавто", водителю следовавшего из Люберец к станции метро "Выхино" автобуса стало плохо в пути. Около 20:50 напротив дома №32 по улице Молдагуловой ЛиАЗ с 25 пассажирами в салоне съехал на обочину, снес ограждение и врезался в дерево.

Первоначально сообщалось о 10 пострадавших, позже стало известно, что ушибы различной степени тяжести получили девять человек, но пятеро после осмотра отказались от медицинской помощи.

В настоящее время движение на улице восстановлено.

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