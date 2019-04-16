Россиянин Александр Смоляр выиграл гонку в Монце

Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоляр одержал победу во второй гонке первого этапа Formula Renault Eurocup, который проходил с 13 по 14 апреля в итальянской Монце.

Смоляр стартовал с поул-позиции и до финиша сохранил лидерство, несмотря на погодные условия и довольно сложную первую гонку, в которой пришлось потратить много времени на ремонт в боксах.

По итогам первого уикенда сезона российский гонщик попал в тройку в общей классификации из 22 пилотов. Второй этап пройдет с 10 по 12 мая в Сильверстоуне, сообщает телеканал "Россия 24".