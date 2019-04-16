Американский друг Марии Бутиной обвиняется в крупном мошенничестве

Состоявшего в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона обвиняют в получении мошенническим путем более 2 миллионов долларов.

По данным властей американского штата Южная Дакота, с 1997 года Пол Эриксон занимался финансовыми махинациями, связанными, в том числе, с изготовлением инвалидных колясок и строительством домов престарелых. Якобы, он предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы, а полученные деньги расходовал на личные нужды, в том числе, на оплату обучения своей русской подруги, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, гражданке России Марии Бутиной в США инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства . Как утверждают американские спецслужбы, россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

В июле минувшего года Мария Бутина была арестована в Вашингтоне перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в ее адрес как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. Приговор Бутиной пока не вынесен. Находясь под колоссальным давлением, россиянка пошла на сделку со следствием, признав свою вину по одному из пунктов – сговор с целью нарушения законов об иноагентах США.