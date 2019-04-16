"Колорадо" Задорова разгромил "Калгари" в плей-офф Кубка Стэнли

Матчем в американском Колорадо завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Местные "Эвеланш" принимали в третьем матче серии соперников из "Калгари Флеймз". После успеха во втором гостевом матче (3:2) "лавины" дома выиграли у "огоньков" со счетом 6:2.

При этом в первом тайме главной звездой "Колорадо" стал Маккиннон, забросивший две шайбы и отдавший голевой пас Макару. Именно эти три гола обеспечили хозяевам уверенность в дальнейшем, когда они не дали усомниться в своем перевесе. Россиянин Никита Задоров в составе "Эвеланш" результативными действиями не отметился.