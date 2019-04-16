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16 апреля 201910:09

На Колыме горит семь тысяч гектаров тундры

ГТРК "Магадан"

Возле Эвенска зарегистрирован огромный пожар в тундре. На данный момент он является самым большим по площади на Дальнем Востоке. Из-за сильного ветра пламя продолжает распространяться. Возле ближайшего населённого пункта  - села Гижига — высадился пожарно-десантный отряд, передает ГТРК "Магадан".

Местные жители уверены, что к селу пожар не должен подойти, так как на территории нет деревьев, а подо мхом - лед . "Мы находимся на побережье. Здесь сплошной лед, от одного берега до другого", — говорит житель поселка Гижига Владимир Тараханцев.

Прибывшие в село пожарные взяли с собой всю необходимую технику. Пока в Гижиге есть трудности с транспортом и водой, источники еще не оттаяли. 

"Основная проблема — в сильном ветре, из-за него огонь распространяется очень быстро, и недоступности природных источников. Тундра здесь уже горит около недели. Власти Северо-Эвенского округа заявили, что у них нет оборудования и людей. А до Магадана тут можно добраться только по воздуху, до него более 500 километров",  - рассказал инструктор десантно-пожарной группы МЧС России по региону Константин Чернецов.

Руководитель МЧС России по Магаданской области потребовал главу округа в кратчайшие сроки создать пожарные отряды и решить технические проблемы — в Эвенске есть вездеходы, но они используются для других целей.

"Из-за отсутствия снега — трава сухая. Все вспыхивает, как порох. Мы уже поговорили с водителями, чтобы они следили за выхлопными трубами и искрогасителями", — прокомментировал руководитель администрации Северо-Эвенского округа Сергей Романов.

В настоящий момент площадь пожара на Колыме — почти 7 тысяч гектаров. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, в регион должен прийти мощный циклон, который принесет дожди и снегопады. Поэтому существует вероятность, что огонь может погаснуть сам по себе. 

Текст: ГТРК "Магадан"

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