Тренер "МанЮнайтед" Сульшер: мы можем перевернуть игру с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" признался, что его подопечным должен помочь опыт игры с "Пари Сен-Жермен". Тогда манкунианцы проиграли первый матч, но выиграли второй и вышли в следующую стадию турнира.

"Воспоминания о Париже помогут игрокам. Мы можем перевернуть игру, — сказал Сульшер, слова которого приводит "Спорт-экспресс", ссылающийся на официальный Twitter "МЮ". – Разумеется, "Барселона" на "Камп Ноу" является сложным соперником. Однако сейчас наша ситуация на один гол лучше, нежели была против "ПСЖ". Я не против, если мы забьем на 93 минуте, ведь если матч перейдет в дополнительное время, то мы в хорошей форме".

Напомним, что первый матч между "Юнайтед" и "Барселоной", состоявшийся на "Олд Траффорд", завершился минимальной победой испанского клуба со счетом 1:0. Автогол забил Люк Шоу. Ответная встреча состоится 16 апреля в столице Каталонии.