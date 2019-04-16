В саммите "Россия - Африка" в Сочи примут участие более 10 тысяч человек

В Сочи начали готовиться к международному саммиту "Россия — Африка". Масштабный форум пройдет в городе с 22 по 25 октября. Уже известно, что участие в нем примут более 10 тысяч человек. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

Для подготовки к мероприятию организуют оперативный штаб. Специальные группы будут проводить мониторинг санитарного состояния улиц, прилегающих к Олимпийскому парку, а также качества предоставляемых услуг. Для помощи делегатам будут направлены более 740 волонтеров, 200 из них — из других городов.

На время проведения саммита ограничат выдачу разрешений на земляные и строительные работы. Кроме того, в Олимпийском парке временно ограничат движение большегрузов. Также существует вероятность ограничения транспортного движения на муниципальных трассах, передают "Вести Сочи".

Напомним, в саммите примут участие более 3 тысяч делегатов из африканских стран, среди которых — представители власти и бизнеса. В рамках форума стороны планируют обсудить перспективы сотрудничества в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, а также сельского хозяйства.