"Капитан Данилкин" доставит на Землю Франца-Иосифа груз для развития береговой инфраструктуры

Теплоход "Капитан Данилкин" готовится к отправке в северные широты. Судно доставит на Землю Франца-Иосифа все необходимое для развития на архипелаге береговой инфраструктуры: стройматериалы, холодильные установки, запас провизии и различную технику. Всего — около 11 тысяч тонн груза. Путь к месту назначения займет несколько дней, сообщает ГТРК "Мурман".

"Через три с половиной дня мы подойдем к кромке льда, после чего нас ждет ледокол. И где-то через полдня после этого мы уже будем в точке выгрузки. Затем вернемся в Мурманск, и снова под погрузку. Назначение - арктические широты", — рассказал капитан теплохода Михаил Кукобко.

Предположительно, выгрузка займет около десяти дней. Экипажи Мурманского морского пароходства с подобными походами уже хорошо знакомы. Корабль "Капитан Данилкин" оснащен мощным крановым оборудованием. Оно может работать даже при плохих погодных условиях в открытых акваториях. Теплоход относится к усиленному ледовому классу "Арктика", и для него это привычный маршрут. Предыдущий рейс судна проходил с августа по октябрь.

"Особенно ничего не ожидаем. Для нас это обычный рабочий режим", — прокомментировал третий помощник капитана корабля "Капитан Данилкин" Дмитрий Малеев.