Тренер "Аякса" тен Хаг: "Ювентус" выглядит намного сильнее "Реала"

Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.

При этом тренер "Аякса" отметил, что на его взгляд "Юве" выглядит намного лучше мадридского "Реала", который голландцы выбили в предыдущем раунде евротурнира: "Это очень зрелая команда. Но на прошлой неделе мы сыграли с итальянцами очень хорошо (1:1), и в гостях нам надо сделать то же самое".

"В начале сезона никто не ожидал, что мы будем играть в 1/4 финала Лиги чемпионов, — цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА. – Но наша команда добилась такого прогресса, что способна бороться с грандами. Мы верим в себя и в хороший результат. С этими мыслями мы и выйдем на матч".