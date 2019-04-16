Дриусси назван лучшим футболистом 23-го тура премьер-лиги

Российская футбольная премьер-лига совместно со своими информационными партнерами подвела итоги 23-го тура чемпионата России и назвала лучших игроков этого отрезка первенства. Первое место занял 23-летний аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси.

Как уже сообщали Вести.Ru, в матче против "Анжи" нападающий забил два гола. В результате интернет-голосования за звание лучшего футболиста тура Дриусси набрал 17690 голосов (46,6%) и опередил хавбека ЦСКА Ивана Облякова (11026 голосов и 29,0%) и полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского (3201 и 8,4%).