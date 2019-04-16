Захвативший сотрудницу метро мужчина с молотком требовал лететь на Марс

Мужчина, взявший в заложницы сотрудницу столичной подземки, недавно потерял родственника, что и могло стать причиной неадекватного поведения, сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Задержание злоумышленника сняли на видео.

Инцидент произошел около семи часов утра 16 апреля на открытом участке перегона между станциями "Технопарк" и "Автозаводская". Мужчина практически дошел до тоннеля, когда его заметила дежурившая на посту охраны сотрудница. Подозреваемый выхватил молоток, загнал женщину в помещение и заперся вместе с ней, потребовав вызвать на место руководство метрополитена. Никаких требований он не выдвигал, но и заложницу не отпускал. Переговоры успехом не увенчались, после чего полицейские выломали дверь и скрутили злоумышленника. Сотрудница подземки не пострадала.

Нападавшим — на кадрах видно, как его усаживают в служебную машину — оказался 45-летний уроженец Камчатки Вадим Шереметьев, в последние годы проживавший в Ростовской области. За его плечами две судимости — за кражи и грабеж. В Москве он работал охранником в крупном сетевом магазине, уточняет "МК".

"Мужчина будет проверен на вменяемость", — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Дело в том, что на протяжении часа он донимал заложницу рассказами о планетах и весне, а, когда понял, что начальника метрополитена ему не видать, потребовал лететь на Марс. Неадекватное поведение могло стать следствием недавней утраты — у задержанного скончался близкий родственник.

На расписании движения поездов этот инцидент никак не сказался.