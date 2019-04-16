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16 апреля 201912:25

В России принят закон об ипотечных каникулах

фото: Global Look Press

Госдумой в основном, втором чтении принят законопроект, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до 6 месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Так, заемщик в любой момент действия ипотечного договора может обратиться в банк с просьбой предоставить ему льготный период на срок не более 6 месяцев. В этот период заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их, передает "Интерфакс".

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть попасть заемщики в случае, если ранее положения ипотечного договора не менялись, если предмет ипотеки — единственное жилое помещение заемщика, если заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

На предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев.

Также на отсрочку платежа сможет претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% . Ипотечные каникулы смогут получить граждане, у которых увеличилось число лиц, находящихся на их иждивении (несовершеннолетние или инвалиды I и II группы).

Отмечается, что правительством будет определен максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", данный уровень может быть определен с учетом региональных особенностей. При этом до введения правительством предельного уровня предлагается установить его на уровне не более 15 миллионов рублей. Под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

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