Спецборт МЧС экстренно доставил в Москву двухмесячную девочку из Новосибирска

На спецборте МЧС в Москву экстренно доставили двухмесячную девочку из Новосибирска. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Ребенок со сложной патологией трахеи пройдет лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей. Малышка была госпитализирована спецбортом МЧС. Перелет организовало Министерство здравоохранения Новосибирской области за счет регионального бюджета.

"Медики Новосибирской клинической больницы провели ряд анализов, после чего было решено, что девочка должна срочно пройти специализированное лечение в московской клинике", — рассказали в Минздраве Новосибирской области.

Двухмесячного ребенка отправили в Москву вместе с мамой. В течение перелета их сопровождала реанимационная бригада. Известно, что девочка госпитализирована в Отделение торакальной хирургии.