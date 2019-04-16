Питерская продавщица отбилась от вооруженного камнем налетчика

Продавщица цветочного магазина в Санкт-Петербурге отразила натиск грабителя, который огрел ее камнем по голове, а затем попытался провести удушающий прием. Стойкую женщину сняла камера наблюдения.

Порог магазина на Купчинской улице злоумышленник переступил около двух часов ночи 15 апреля. Когда продавщица демонстрировала потенциальному покупателю цветы в горшках, тот вытащил камень из кармана и нанес им мощный удар по голове. К его удивлению женщина не потеряла сознание, и тогда налетчик попытался провести удушающий прием, но его противница вырвалась и бросилась к двери. Грабителю ничего не оставалось, как покинуть торговую точку с пустыми руками.

Выйти на след подозреваемого пока не удалось. О состоянии пострадавшей ничего не сообщается.