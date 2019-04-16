Концерт звезд мировой оперы пройдет в рамках международного фестиваля "Viva opera" в Башкирии. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан". Местом проведения выбран Сибай.

В мероприятии примут участие ведущие исполнители из Ла Скала, певцы из Китая и Японии, солисты из московской "Новой оперы", Большого и Мариинского театров. Число задействованных в грандиозном музыкальном празднике перевалило за сто человек, включая технические службы, поделился "Культурный мир Башкоростана". Организовал гала-концерт Магнитогорский театр оперы и балета. Его главный дирижер Эдуарда Нам также выступит со своим симфоническим оркестром.

Программа концерта порадует поклонников классической музыки: это произведения Чайковского, Верди, Моцарта, Бизе и многих других популярных композиторов. Мероприятие пройдет на сцене Сибайского башкирского театра им. А. Мубарякова 25 апреля.