Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Диму Мартынова

18 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Димы Мартынова из Ростова-на-Дону. У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, диагностированный с большим опозданием. Отверстие со временем достигло угрожающих размеров, и кардиохирурги московской Морозовской больницы, обследовавшие мальчика, настаивают на срочной операции. Ее готовы провести щадящим методом, без вскрытия грудной клетки: закрыть дефект специальным имплантом – окклюдером. Но для мальчика без московской регистрации операция в столичной больнице платная.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (440 805 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 437 141 руб. 67 010 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР". Всего собрано 504 151 руб. Мама Димы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".