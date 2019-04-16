Шлеменко станет секундантом Сарнавского на турнире в Москве

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поддержит в углу своего подопечного Александра Сарнавского в бое против Юсуфа Раисова. Поединок между бойцами ММА состоится в рамках турнира АСА 95 в Москве.

"При подготовке Сарнавского мы провели работу над ошибками, ранее не позволявших Александру реализовать потенциал, — заявил Шлеменко. – Мы с ним работаем давно, с 2007 года. Я и сам на данный момент веду подготовку к своему поединку, но мне не мешает совместительство тренерской работы и подготовки к собственным боям".

Напомним, что в активе Сарнавского 36 побед в различных бойцовских организациях. У Раисова же 14 побед.