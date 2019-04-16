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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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16 апреля 201907:51

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Настя Крапиву

4 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Насти Крапивы из крымского города Ялта. У девочки врожденный порок развития спинного мозга – Spina bifida. Эта болезнь развивается еще в утробе матери, и дети появляются на свет с тяжелыми неврологическими, ортопедическими и урологическими патологиями. Сразу после рождения Настю прооперировали – иссекли спинномозговую грыжу. Сейчас состояние девочки ухудшилось, образовалось натяжение спинного мозга. Многопрофильная бригада врачей в Центре врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) готова взять на год Настю под наблюдение и по его результатам составить план необходимого лечения.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (976 500 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 1 059 968 руб. 5585 руб. собрали телезрители "Первого Крымского". 13 000 руб. собрали ученики, их родители и сотрудники школы № 273 (Москва). Всего собрано 1 078 553 руб. Мама Насти благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".

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