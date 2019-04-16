Президент Таджикистана прилетел с визитом в Москву

В аэропорту Внуково-2 приземлился самолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. У трапа самолета по протоколу выстроен почетный караул. Военный оркестр, приветствуя Эмомали Рахмона, исполнил гимны России и Таджикистана.

В аэропорту президента Таджикистана встречали статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов, директор департамента госпротокола российского внешнеполитического ведомства Игорь Богдашев и посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, сообщает ТАСС,

На переговорах Рахмона в Москве упор будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана и России. В частности, планируется улучшить условия для поставок таджикской сельскохозяйственной продукции в Россию. Будет подписано и соглашение о сотрудничестве Москвы и Душанбе по миграционным вопросам.

Двусторонние вопросы и региональные проблемы президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят 17 апреля 2019 года.