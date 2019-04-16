Москва признает новые власти Судана

Россия признает руководство Судана, пришедшее к власти на прошлой неделе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Москва поддерживает контакты с новыми властями, передает "Интерфакс".



11 апреля в Судане произошел военный переворот: армия отстранила от власти и арестовала президента Омара аль-Башира, который возглавлял страну с 1989 года. Помимо него был арестован премьер-министр, а также десятки высокопоставленных чиновников. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие конституции.

Первоначально во главе Временного совета, который взял власть в стране, встал генерал Авад ибн Ауф. Затем его сменил начальник Генштаба ВС Судана генерал Абельфаттах аль-Бурхан.