Хосеп Гвардиола: "МанСити" лишится двух титулов, если не обыграет "Тоттенхэм"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма" признался, что его подопечные при определенных раскладах могут лишиться двух титулов за два матча.

"Я не люблю мечтать – я просто хочу дойти до финала Лиги чемпионов. Но чтобы не произошло в матче со "шпорами". в следующем розыгрыше турнира мы снова будем принимать в нем участие, — заявил испанский специалист, слова которого приводит "Советский спорт" со ссылкой на клубный сайт "Сити" – Футболисты сконцентрированы на игре против "Тоттенхэма" потому что хотят попасть в полуфинал".

"Если "Манчестер Сити" не выиграет запланированные на этой неделе встречи, то лишиться возможности выиграть два титула. Обычно набранных 85 очков хватает для завоевания титула, но в этом сезоне у нас есть потрясающий соперник в лице "Ливерпуля". Мы оба заслуживаем победы".

Напомним, что в течение нынешней недели подопечным Гвардиолы предстоит провести с "Тоттенхэмом" две встречи – 17 апреля они сыграют ответную игру четвертьфинала Лиги чемпионов, а 20 апреля встретятся со "шпорами" в рамках 35 тура чемпионата Англии. Оба поединка пройдут на домашнем стадионе "горожан".