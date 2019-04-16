В Челябинске столкнулись две маршрутки. Видео

Сегодня в Челябинске столкнулись две маршрутки — автобусы ПАЗ и Peugeot. Пострадали несколько человек — три пассажира и один водитель.

По сообщению издания "74.ру", авария произошла на улице Кольцевой 16 апреля в утренние часы. Аварию спровоцировал 71-летний мужчина, внезапно выехавший на легковом автомобиле со второстепенной дороги.

Пытаясь избежать столкновения с машиной пенсионера, водитель ПАЗа вырулил на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Женщина, ожидавшая маршрутку, успела отпрыгнуть. Сообщается, что в Peugeot пострадали водитель и пассажир, а в ПАЗе девушка и пожилая женщина.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают степень вины участников ДТП.