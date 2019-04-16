Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову

Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову. Инцидент произошел в ночь на 16 апреля предположительно в ереванском районе Канакер-Зейтун.

Скончавшийся футболист стал не единственной жертвой стрельбы в административном районе Еревана. Как сообщает Sputnik Армения, от пуль также пострадало еще двое мужчин, которые были госпитализированы.

Гевондян выступал за "Арарат-2", который был образован в 2017 году. Клуб с 43 очками является лидером высшей лиги Армении – второго по силе футбольного дивизиона страны.