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16 апреля 201917:38

Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову

фото: instagram.com/fc_ararat_armenia

Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову. Инцидент произошел в ночь на 16 апреля предположительно в ереванском районе Канакер-Зейтун.

Скончавшийся футболист стал не единственной жертвой стрельбы в административном районе Еревана. Как сообщает Sputnik Армения, от пуль также пострадало еще двое мужчин, которые были госпитализированы.

Гевондян выступал за "Арарат-2", который был образован в 2017 году. Клуб с 43 очками является лидером высшей лиги Армении – второго по силе футбольного дивизиона страны.

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