На месте гибели подмосковного туриста-экстремала нашли склад наручников и замков

По меньшей мере четыре пары наручников и около 10 навесных замков обнаружили полицейские на месте гибели 31-летнего любителя одиночных походов Ивана Ключарёва в окрестностях Шатуры. СКР обнародовал кадры странного "набора туриста".

Беспрестанно испытывавший себя на выживание в экстремальных условиях Иван пропал в мае 2017 года, но тревогу родители забили позднее — сын неделями пропадал в подмосковных лесах, у него даже было свое место, где он оборудовал склад продуктов, но его координаты он хранил в секрете.

Оказалось, что лагерь Иван разбил вблизи СНТ "Струя" в поселке Черусти, где 15 апреля местные жители обнаружили прикованный к дереву скелет. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, но уже известно, что скончался Ключарёв около года назад.

По предварительной версии, он сам с помощью цепи, наручников и замков приковал себя к дереву с целью проверить свою способность выкручиваться из любых ситуаций, но, судя по всему, ключи выбросил напрасно — освободиться у него не получилось.

В пользу этой версии говорят и снимки с места, на которых видно, что вещи Ивана остались нетронуты и были аккуратно сложены в палатке. Во время осмотра были найдены запасные наручники и замки, некоторые в упаковке.

Остается неясным, почему нескольким поисковым группам, которых нанимала мать погибшего, не удалось найти его тело, хотя прочесывали они тот же район, и где Иван провел предшествовавший гибели года, если учесть, что в последний поход он ушел в мае 2017-го, а скончался в апреле 2018 года? Следователи надеются получить ответы на эти вопросы после экспертизы и опроса знакомых.