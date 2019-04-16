ЦСКА обыграл "Басконию" в первом четвертьфинале баскетбольной Евролиги

Сильнейший баскетбольный клуб страны ЦСКА успешно провел первый четвертьфинальный матч Евролиги. Армейцы победили на своей площадке испанскую "Басконию" со счетом 94:68.

Армейцы уступили очков в первой четверти 23:24, но были сильнее в остальных игровых отрезках 21:16, 29:12, 21:16. В итоге преимущество ЦСКА составило 26 очков. Самым результативным в составе победителей оказался Серхио Родригес, набравший 19 очков.

Армейцы повели 1:0 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет также в Москве 19 апреля.